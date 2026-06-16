Народ Армении выбрал мир

Конфликт между Азербайджаном и Арменией завершен. По итогам выборов 2026 г. народ Армении встал на защиту мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил в парламенте РА премьер-министр Никол Пашинян.

Пашинян также подчеркнул необходимость исключить политическое влияние сил, которые используют подкуп избирателей.

Также он раскритиковал парламентскую оппозицию, назвав ее политическим образованием, сформированным в результате незаконной деятельности.