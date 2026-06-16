https://news.day.az/world/1841801.html Народ Армении выбрал мир - Пашинян Конфликт между Азербайджаном и Арменией завершен. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил в парламенте РА премьер-министр Никол Пашинян. Он подчеркнул, что по итогам выборов 2026 г. народ Армении встал на защиту мира.
Народ Армении выбрал мир - Пашинян
Конфликт между Азербайджаном и Арменией завершен. По итогам выборов 2026 г. народ Армении встал на защиту мира.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил в парламенте РА премьер-министр Никол Пашинян.
Пашинян также подчеркнул необходимость исключить политическое влияние сил, которые используют подкуп избирателей.
Также он раскритиковал парламентскую оппозицию, назвав ее политическим образованием, сформированным в результате незаконной деятельности.
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