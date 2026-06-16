Трамп заявил о "второй фазе" сделки с Ираном

Сделка с Ираном "перешла во вторую фазу.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп на полях саммита G7 во Франции.

По словам американского лидера, он считает справедливыми параметры меморандума, согласованного с Тегераном.

"Мы добились заключения сделки с Ираном. Мы переходим на второй этап, который, я думаю, будет легче", - сказал Трамп.

Под вторым этапом президент США имел в виду переговоры по наиболее острым проблемам между Вашингтоном и Тегераном, одна из которых - это иранская ядерная программа.

Трамп подчеркнул, что в случае нападения Израиля на Ливан сделка с Ираном не будет нарушена, но призвал Биньямина Нетаньяху вести себя более ответственно по отношению к Ливану.

Кроме того, он заверил, что США не собираются инвестировать деньги в Иран.

Вместе с тем Трамп заявил, что по мере заключения сделки Иран уходит на второй план, и США сосредотачиваются на украинском урегулировании.

Трамп также подтвердил, что сегодня встретился с Владимиром Зеленским на саммите стран "Большой семерки".

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран будет расценивать любое новое нападение Израиля на Ливан как нарушение положений меморандума о взаимопонимании, который будет подписан с представителями США в пятницу в Женеве.

Замглавы МИД Ирана Мажид Тахт-Раванчи подтвердил, что США начали снимать морскую блокаду. КСИР по-прежнему требует от всех судов, желающих пройти через Ормузский пролив, координации с ним, несмотря на снятие блокады США, сообщила иранская гостелерадиокомпания