Али Асадов обсудил с президентом Узбекистана развитие азербайджано-узбекских отношений

Находящийся с рабочим визитом в городе Ташкент премьер-министр Азербайджана Али Асадов 16 июня встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Кабинет министров Азербайджана.

Отмечено, что Али Асадов передал главе Узбекистана приветствия Президента Ильхама Алиева.

Шавкат Мирзиёев выразил признательность за приветствия Президента Азербайджана и попросил передать его приветствия главе азербайджанского государства.

В ходе встречи было с удовлетворением отмечено успешное развитие азербайджано-узбекских отношений на основе стратегического партнерства и союзничества.

Были широко обсуждены перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической, гуманитарной и других сферах.