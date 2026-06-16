В Азербайджане призвали создать единую платформу халяльной сертификации

Азербайджан работает над снижением инвестиционных рисков в аграрном секторе за счет развития современной инфраструктуры.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов в рамках 14-го форума частного сектора Группы Исламского банка развития, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

По его словам, в стране создаются современные агрологистические центры, укрепляется инфраструктура холодовых цепочек поставок и принимаются меры по сокращению потерь продукции после сбора урожая.

M.Мамедов отметил, что эффективность работы отрасли обеспечивается Электронной сельскохозяйственной информационной системой (EKTIS), которая позволила обеспечить прозрачность механизмов государственной поддержки и субсидирования.

Он сообщил, что в настоящее время инфраструктура системы расширяется за счет интеграции технологий искусственного интеллекта и инструментов, основанных на анализе данных.

"Для бизнеса это означает гарантированную сквозную прослеживаемость продукции, более высокий уровень контроля качества и соответствие строгим международным стандартам халяльной продукции", - сказал министр.

Меджнун Мамедов также озвучил ряд предложений по дальнейшему развитию отрасли.

По его словам, одним из приоритетов должно стать создание единой платформы халяльной сертификации и цифровой прослеживаемости.

"Инвесторам необходим единый авторитетный и международно признанный стандарт. Мы готовы взять на себя ведущую роль в этом направлении и приглашаем партнеров присоединиться к этой работе", - заявил он.

Министр также предложил развивать интегрированные зеленые халяльные агрохабы, объединяющие производство, переработку, сертификацию и холодовую логистику на базе возобновляемых источников энергии.

Он также подчеркнул важность использования потенциала Среднего коридора для расширения экспорта халяльной продукции.

"Необходимо уделять приоритетное внимание логистическим маршрутам, связывающим наших производителей с рынками стран Персидского залива и Европы", - сказал он.

М.Мамедов заявил, что Азербайджан открыт для сотрудничества и намерен развивать свой потенциал в качестве регионального центра производства халяльной продукции.

"Давайте вместе сделаем Азербайджан ведущим региональным хабом по производству этичной, качественной и конкурентоспособной халяльной продукции", - добавил он.