Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Нидерландов

16 июня состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Королевства Нидерландов Робом Йеттеном.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации, размещенной на странице Президента Ильхама Алиева в соцсети X.

"Сегодня мне позвонил Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен (@MinPres). Мы договорились о дальнейшем углублении нашего политического диалога и экономического сотрудничества. Мы также провели обмен мнениями о региональных процессах, и я приветствовал поддержку Нидерландами прочного мира и стабильности в регионе", - говорится в публикации.