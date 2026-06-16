https://news.day.az/officialchronicle/1841815.html Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Нидерландов Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации, размещенной на странице Президента Ильхама Алиева в соцсети X. Новость обновляется
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Нидерландов
16 июня состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Королевства Нидерландов Робом Йеттеном.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации, размещенной на странице Президента Ильхама Алиева в соцсети X.
"Сегодня мне позвонил Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен (@MinPres). Мы договорились о дальнейшем углублении нашего политического диалога и экономического сотрудничества. Мы также провели обмен мнениями о региональных процессах, и я приветствовал поддержку Нидерландами прочного мира и стабильности в регионе", - говорится в публикации.
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