Топурия избежит операции после поражения на UFC Freedom 250
Бывший чемпион UFC в легком весе Илия Топурия получил травму после поединка с Джастином Гейджи.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщает журналист Marca Ирати Прат.
По словам журналиста, у грузинского бойца диагностирован небольшой перелом глазницы.
При этом операция Топурии не потребуется. Ожидается, что спортсмен пройдет курс восстановления под наблюдением врачей и сможет вернуться к тренировкам после завершения реабилитации.
Напомним, что в ночь на 16 июня на турнире UFC Freedom 250, который состоялся на территории Белого дома в Вашингтоне, Топурия уступил американцу Джастину Гейджи нокаутом в четвертом раунде и лишился чемпионского пояса UFC в легком весе.
Это поражение стало первым в профессиональной карьере 28-летнего бойца. До поединка с Гейджи Топурия одержал 17 побед в 17 боях по правилам смешанных единоборств.
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