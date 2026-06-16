https://news.day.az/world/1841817.html Землетрясение в Индонезии раскололо дорогу - ВИДЕО Сильное землетрясение, произошедшее сегодня в Индонезии, раскололо дороги на втором по величине острове - Сулавеси. Как передает Day.Az, кадры серьезных проблем опубликованы в Телеграм. Отметим, что на острове проживают более 21 млн человек. Представляем вашему вниманию данное видео:
Землетрясение в Индонезии раскололо дорогу - ВИДЕО
Сильное землетрясение, произошедшее сегодня в Индонезии, раскололо дороги на втором по величине острове - Сулавеси.
Как передает Day.Az, кадры серьезных проблем опубликованы в Телеграм.
Отметим, что на острове проживают более 21 млн человек.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Напомним, что землетрясение магнитудой 6,7 зафиксировано у побережья страны. Эпицентр располагался в 46 км к юго-востоку от города Палу. Очаг залегал на глубине 10 км.
Угроза цунами не объявлялась.
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