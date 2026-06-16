Землетрясение в Индонезии раскололо дорогу

Сильное землетрясение, произошедшее сегодня в Индонезии, раскололо дороги на втором по величине острове - Сулавеси.

Как передает Day.Az, кадры серьезных проблем опубликованы в Телеграм.

Отметим, что на острове проживают более 21 млн человек.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Напомним, что землетрясение магнитудой 6,7 зафиксировано у побережья страны. Эпицентр располагался в 46 км к юго-востоку от города Палу. Очаг залегал на глубине 10 км.

Угроза цунами не объявлялась.