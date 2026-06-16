Азербайджан выступает надежной платформой для инвестиций и бизнеса

Азербайджан выступает не только как рынок с высоким потенциалом, но и как надежная региональная платформа, где взаимно пересекаются инвестиционные возможности, идеи и человеческий капитал.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на "Азербайджанском форуме инвестиционных перспектив 2026", проходящем в Баку в рамках Ежегодного заседания Группы Исламского банка развития (ИБР).

Министр отметил, что долгосрочные инвестиции строятся в первую очередь на доверии и уверенности. По его словам, Азербайджан предлагает стабильную и устойчивую экономическую среду, подкрепленную сильными фискальными основами, прагматичной экономической политикой и стратегическими валютными резервами.

Микаил Джаббаров подчеркнул, что стратегические валютные резервы Азербайджана с начала года увеличились на 3,4%, а в годовом сравнении - на 15%, достигнув 88 миллиардов долларов США. Эти показатели не только превышают уровень ВВП страны, но и вместе с низким госдолгом создают прочную базу для экономической стабильности и доверия инвесторов.

Он добавил, что эти фундаментальные показатели подтверждаются и международными рейтинговыми агентствами. Так, S&P, Fitch и Moody's присвоили Азербайджану кредитный рейтинг инвестиционного уровня и "стабильный" прогноз.

Министр подчеркнул, что данные факторы формируют важную основу для долгосрочного развития Азербайджана и устойчивой инвестиционной среды.