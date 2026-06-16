https://news.day.az/society/1841848.html В Азербайджане объявлено желтое предупреждение В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение. Как передает Day.Az, по данным Национальной гидрометеорологической службы, 17-18 июня в некоторых регионах ожидается ветреная погода.
В Азербайджане объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение.
Как передает Day.Az, по данным Национальной гидрометеорологической службы, 17-18 июня в некоторых регионах ожидается ветреная погода.
В Товузе, Гяндже, Мингячевире, Газахе, Агстафе, Дашкесане, Гедабеке, Геранбое, Кельбаджаре, Нафталане, Сабирабаде, Сальянe, Ширване, Гобустане, Нефтчале и Нахчыванской АР в соответствии с желтым предупреждением будет дуть западный ветер. Скорость ветра составит 13,9-20,7 м/с.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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