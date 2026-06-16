https://news.day.az/economy/1841860.html Казахстан построит логистический терминал в Азербайджане Казахстан построит логистический терминал в Азербайджане. Как передает Day.Az, об этом говорится в поручении премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова. Так, терминал появится к июлю 2027 года в Аляте. К тому же времени Астана достроит такие терминалы в России и Беларуси. В планах - создание подобной сети в Венгрии, Китае и Румынии.
Казахстан построит логистический терминал в Азербайджане
Казахстан построит логистический терминал в Азербайджане.
Как передает Day.Az, об этом говорится в поручении премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова.
Так, терминал появится к июлю 2027 года в Аляте.
К тому же времени Астана достроит такие терминалы в России и Беларуси. В планах - создание подобной сети в Венгрии, Китае и Румынии.
Отмечается, что целю проекта является ускорение транзита грузов между Казахстаном, Китаем и Европой.
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