Казахстан построит логистический терминал в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом говорится в поручении премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова.

Так, терминал появится к июлю 2027 года в Аляте.

К тому же времени Астана достроит такие терминалы в России и Беларуси. В планах - создание подобной сети в Венгрии, Китае и Румынии.

Отмечается, что целю проекта является ускорение транзита грузов между Казахстаном, Китаем и Европой.