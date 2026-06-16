Скандал на ЧМ-2026

В Сети появились скандальные кадры обыска сборной Уругвая перед матчем против Саудовской Аравии на чемпионате мира.

Как передает Day.Az, американские службы безопасности устроили детальный досмотр багажа и экипировки футболистов с собаками прямо на обочине.

Организаторы объясняют это беспрецедентными мерами безопасности на турнире в США, Канаде и Мексике.

Однако болельщики уже обрушились с жесткой критикой на ФИФА и США, назвав действия спецслужб "полнейшим безумием", а отношение к игрокам - предвзятым.