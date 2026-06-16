https://news.day.az/sport/1841842.html Скандал на ЧМ-2026 - ВИДЕО В Сети появились скандальные кадры обыска сборной Уругвая перед матчем против Саудовской Аравии на чемпионате мира. Как передает Day.Az, американские службы безопасности устроили детальный досмотр багажа и экипировки футболистов с собаками прямо на обочине.
Скандал на ЧМ-2026 - ВИДЕО
В Сети появились скандальные кадры обыска сборной Уругвая перед матчем против Саудовской Аравии на чемпионате мира.
Как передает Day.Az, американские службы безопасности устроили детальный досмотр багажа и экипировки футболистов с собаками прямо на обочине.
Организаторы объясняют это беспрецедентными мерами безопасности на турнире в США, Канаде и Мексике.
Однако болельщики уже обрушились с жесткой критикой на ФИФА и США, назвав действия спецслужб "полнейшим безумием", а отношение к игрокам - предвзятым.
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