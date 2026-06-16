В Губе прошел второй Вишневый полумарафон

В селе Себетлер Губинского района успешно прошел второй Вишневый полумарафон, организованный Министерством молодежи и спорта, Федерацией легкой атлетики и клубом Zəfər Qaçış.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соответствующую информацию распространила Федерация легкой атлетики Азербайджана.

Отмечается, что соревнования, проведенные на дистанциях 21 км и 10,5 км, подарили участникам не только интересную борьбу, но и запоминающиеся моменты на фоне живописной природы Губы.