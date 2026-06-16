https://news.day.az/sport/1841757.html В Губе прошел второй Вишневый полумарафон - ФОТО В селе Себетлер Губинского района успешно прошел второй Вишневый полумарафон, организованный Министерством молодежи и спорта, Федерацией легкой атлетики и клубом Zəfər Qaçış. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соответствующую информацию распространила Федерация легкой атлетики Азербайджана.
В Губе прошел второй Вишневый полумарафон - ФОТО
В селе Себетлер Губинского района успешно прошел второй Вишневый полумарафон, организованный Министерством молодежи и спорта, Федерацией легкой атлетики и клубом Zəfər Qaçış.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соответствующую информацию распространила Федерация легкой атлетики Азербайджана.
Отмечается, что соревнования, проведенные на дистанциях 21 км и 10,5 км, подарили участникам не только интересную борьбу, но и запоминающиеся моменты на фоне живописной природы Губы.
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