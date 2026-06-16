https://news.day.az/society/1841844.html В Азербайджане ожидаются дожди и град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В некоторых горных и предгорных районах Азербайджана 17-19 июня прогнозируется неустойчивая погода. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в указанные дни ожидаются периодические дожди. Отмечается, что местами осадки могут носить кратковременный интенсивный характер, возможны грозы и град.
В Азербайджане ожидаются дожди и град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В некоторых горных и предгорных районах Азербайджана 17-19 июня прогнозируется неустойчивая погода.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в указанные дни ожидаются периодические дожди.
Отмечается, что местами осадки могут носить кратковременный интенсивный характер, возможны грозы и град.
В связи с дождливой погодой прогнозируется увеличение водности рек, а на отдельных горных реках возможны кратковременные паводки и селевые потоки.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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