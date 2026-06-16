В Азербайджане ожидаются дожди и град

В некоторых горных и предгорных районах Азербайджана 17-19 июня прогнозируется неустойчивая погода.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в указанные дни ожидаются периодические дожди.

Отмечается, что местами осадки могут носить кратковременный интенсивный характер, возможны грозы и град.

В связи с дождливой погодой прогнозируется увеличение водности рек, а на отдельных горных реках возможны кратковременные паводки и селевые потоки.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az