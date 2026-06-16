В Азербайджане обозначили новые подходы к управлению водными ресурсами

Глобальные изменения климата, нестабильный характер осадков и растущий спрос на водные ресурсы делают необходимым внедрение новых подходов к управлению водными ресурсами.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Ильхам Байрамов на региональном совещании по Карабахскому экономическому району, посвященном обсуждению "Государственной программы по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы", которое прошло в Агджабединском районе, сообщает корреспондент Карабахского бюро Trend.

И. Байрамов отметил, что обеспечение растущего спроса на питьевую и оросительную воду является одним из приоритетных направлений государственной социально-экономической политики Азербайджана.

Он сказал, что по инициативе Президента Ильхама Алиева за последние 20 лет в эту сферу были направлены значительные государственные средства, расширена инфраструктура и проведена масштабная работа по увеличению водных ресурсов. В настоящее время ключевыми объектами водного хозяйства, играющими важную роль в водообеспечении региона, являются Карабахский магистральный канал, Главный Мильский канал, Верхний Мильский канал и Тертерчайская оросительная система.

Эффективное использование этих источников и существующих оросительных сетей создаёт условия для устойчивого водоснабжения сельскохозяйственных земель в Агджабединском, Агдамском, Бардинском, Физулинском и Тертерском районах, а также для стабильного развития аграрного производства.

В этой связи особое значение имеют улучшение эксплуатации оросительных сетей, реконструкция и ремонт каналов, сокращение потерь воды и своевременная подача воды на сельскохозяйственные площади. Это позволяет более эффективно реализовывать аграрный потенциал Карабахского экономического района.

Он также подчеркнул, что Карабахский экономический район обладает значительным аграрным потенциалом, включая зерноводство, хлопководство, животноводство, птицеводство, многолетние насаждения и личные подсобные хозяйства. Полная реализация этого потенциала напрямую зависит от надёжного и устойчивого водоснабжения.

"Интеграция данных об оросительной инфраструктуре в геоинформационные системы и платформы электронного управления позволяет определять реальный водный баланс по каждому району, оптимизировать планирование орошения, оперативно управлять мелиоративной ситуацией и эффективно регулировать графики подачи воды.

На завершающем этапе распределение воды между фермерами осуществляется Ассоциациями водопользователей (АВП). В этой связи АВП должны работать на прозрачной, ответственной и справедливой основе, обеспечивая своевременное и корректное распределение воды. Эти показатели еще раз подтверждают, что современные и устойчивые оросительные системы являются одним из ключевых факторов развития сельского хозяйства", - отметил он.