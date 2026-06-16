Мерц подарил Трампу футболку

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц поздравил Президента США Дональда Трампа с 80-летием, вручив ему футболку национальной сборной Германии с именем американского лидера и номером 47.

"В конечном итоге мы играем в одной команде", - написал Мерц в своём аккаунте в социальной сети X, сопроводив запись фотографиями с церемонии передачи подарка в ходе рабочего заседания саммита G7 во французском Эвиане, передает Day.Az.

Номер на футболке обусловлен тем, что Трамп является 47-м президентом Соединённых Штатов.

Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики.

Турнир завершится 19 июля. Действующий чемпион мира - сборная Аргентины.