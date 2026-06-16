ФБР сорвало план теракта на дне рождения Трампа

Благодаря оперативным действиям ФБР был предотвращен тщательно спланированный теракт против участников праздничного мероприятия в честь 80-летия Трампа.

Как передает Day.Az, об этом пишет Fox News.

Правоохранительные органы США успешно сорвали сложную террористическую операцию, целью которой было нападение на мероприятие "UFC Freedom 250". Празднование юбилея Дональда Трампа, проходившее на Южной лужайке Белого дома, собрало более четырех тысяч человек, включая высокопоставленных военных.

​Детали раскрытого заговора

Следствие установило, что преступная группа, насчитывающая не менее 23 человек, планировала многоступенчатую атаку. Согласно разработанному плану:

​Первый этап: использование беспилотных летательных аппаратов со взрывчаткой для ударов по зданиям рядом с местом проведения торжества. Целью было создание паники и принуждение толпы к эвакуации.

​Второй этап: организация засады снайперов на путях отхода эвакуируемых людей.

​Финал: попытка штурма ворот Белого дома.

​Ход расследования

ФБР вышло на след злоумышленников 10 июня после получения оперативной информации. Ключевым моментом в раскрытии дела стало обнаружение переписки участников в зашифрованном мессенджере Signal. Это позволило спецслужбам провести скоординированную операцию в нескольких штатах и задержать первых подозреваемых. На данный момент под стражей находятся пять человек.

​Директор ФБР Каш Патель официально подтвердил предотвращение угрозы, подчеркнув, что агенты ведомства действовали оперативно, сумев нейтрализовать планы экстремистов до их реализации. Один из задержанных в ходе допросов признался, что мотивацией нападения было желание нанести удар по "капиталистической элите" и политикам, связанным с израильским лобби.

​На сегодняшний день правоохранительные органы продолжают работу по выявлению всех звеньев террористической сети, чтобы гарантировать безопасность подобных массовых мероприятий в будущем.