У председателя Совета по медиа и вещанию будет два заместителя

Как сообщалось ранее, в Азербайджане будет создан единый орган в сфере медиа - Совет по медиа и вещанию.

Как передает Day.Az, у председателя Совета будут два заместителя.

Так, члены Совета простым большинством голосов из своего состава будут избирать двух заместителей председателя.

Председатель Совета сможет делегировать одному из своих заместителей осуществление части своих полномочий либо временное исполнение своих обязанностей.