В Карабахе планируется обеспечить орошением свыше 249 тысяч гектаров

В Карабахском экономическом районе в течение текущего года планируется обеспечить поливной водой более 249 тысяч гектаров посевных площадей.

Как передает Day.Az, об этом сказал заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Ильхам Байрамов в ходе регионального совещания по Карабахскому экономическому району, посвященного обсуждению "Государственной программы по развитию отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, рыболовства и аквакультуры в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы", прошедшего в Агджабединском районе, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, на территориях, обслуживаемых Агентством, площадь орошаемых земель составляет 249 307 гектаров, и в текущем году предусмотрено их обеспечение в общей сложности 1 млрд 277,651 млн кубометров поливной воды.

"62,7 процента выделяемой воды будет направлено на орошение площадей с зерновыми и кормовыми культурами, а 37,3 процента - на нужды сфер хлопководства, бахчеводства, овощеводства, выращивания многолетних насаждений и на орошение приусадебных участков. В Агджабединском, Агдамском, Бардинском, Физулинском и Тертерском районах функционирует ирригационная инфраструктура общей протяженностью 5272 километра. На указанных территориях действуют 29 Ассоциаций водопользователей, которые охватывают 249 870 гектаров обслуживаемой территории и оказывают услуги 78 147 водопользователям в 256 селах. Государством осуществляются важные меры по формированию водных ресурсов, созданию водной инфраструктуры и доставке поливной воды до посевных площадей", - подчеркнул И. Байрамов.