Трамп может уволить глав Пентагона и ЦРУ

Трамп рассматривает возможность увольнения шефа Пентагона Пита Хегсета и главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Рэтклиффа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Israel Hayom со ссылкой на американские источники.

Отмечается, что причиной увольнения ряда высокопоставленных чиновников администрации американского лидера может стать их позиция против соглашения с Ираном.

"Вопрос решен. Любой, кто выступал против, может поплатиться за это", - сказал источник издания.