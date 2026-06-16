SOCAR планирует участвовать в проектах "зеленого" водорода и аммиака.

Как передает Day.Az, об этом сказал вице-президент SOCAR Афган Исаев на панельной дискуссии "Усиление "зеленого" перехода Азербайджана: возобновляемая энергия как надежная инвестиционная возможность", проходящей в Баку в рамках Форума инвестиционных перспектив, сообщает с мероприятия корреспондент Trend.

По его словам, страна постепенно переходит от традиционной нефтегазовой модели к сбалансированному энергетическому портфелю.

А. Исаев отметил, что с 2023 года SOCAR внесла коренные изменения в свою стратегию, определив энергетический переход в качестве приоритетного направления.

"Раньше мы были классической нефтегазовой компанией, но в 2023 году полностью изменили нашу стратегию и добавили новые элементы в наш энергетический баланс", - сказал он.

А.Исаев отметил, что согласно целям Азербайджана до 2030 года, предусматривается доведение доли возобновляемых источников в энергетическом балансе до 30 процентов, а текущая динамика показывает, что этот показатель может вырасти даже до уровня 34-38 процентов.

По его словам, увеличение потенциала возобновляемой энергетики позволяет стране экономить дополнительные газовые ресурсы и направлять их на региональные и европейские рынки.

А.Исаев добавил, что в среднесрочной перспективе SOCAR планирует войти в сегмент низкоуглеродной энергетики, включая проекты "зеленого водорода" и "зеленого аммиака". При этом было отмечено, что для экономической эффективности в этой сфере все еще важен эффект масштаба.

"Технологии стремительно дешевеют, и, как это было с солнечными панелями, ветровыми турбинами и электролизным оборудованием, в ближайшие годы мы ожидаем снижения затрат и в этой сфере", - сказал он.

Вице-президент SOCAR отметил, что компания планирует к 2035 году превратиться в энергетическую компанию со сбалансированным портфелем, а к 2050 году - достичь цели нулевого уровня выбросов.

Он сообщил, что для достижения этих целей SOCAR действует по трем основным направлениям: проекты декарбонизации, организационная трансформация и развитие низкоуглеродного бизнеса. "В марте 2024 года была создана компания SOCAR Green. Эта структура функционирует для ускорения проектов энергоэффективности и низкоуглеродных проектов", - отметил А.Исаев.

По его словам, SOCAR также расширяет сотрудничество с международными партнерами, и в этом контексте реализует совместные проекты с компаниями Masdar, ACWA Power, PowerChina и другими.

А.Исаев добавил, что растущий спрос на энергию, особенно на фоне развития дата-центров и технологий искусственного интеллекта, еще больше увеличивает потребность в новых энергетических решениях.

"Мы также расширяем проекты по производству электроэнергии из газа. Дан старт проектам в Нахчыване, в Турции приобретены генерирующие мощности на 870 мегаватт, а в Сербии продолжается развитие новой парогазовой станции (CCGT) мощностью 500 мегаватт", - сказал он.