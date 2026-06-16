ИИ обнаружил сотни скрытых землетрясений в Антарктиде

Искусственный интеллект выявил сотни ранее неизвестных землетрясений под ледяным щитом Восточной Антарктиды.

Как передает Day.Az, сейсмическую активность обнаружили в 100-150 километрах под ледяным щитом Дэвида, который соединяет Восточную и Западную Антарктиду, на протяженности почти 1,1 тыс. километров.

Сообщается, что исследователи проанализировали информацию, собранную с 49 сейсмических станций за последние два десятка лет. Первый набор данных охватывал период с 2001 по 2004 годы, второй - с 2012 по 2015 годы.

Для анализа этих данных применялись методы машинного обучения. Исследователи установили, что землетрясения происходят в местах, где холодная и твердая земная кора с верхней мантией Восточной Антарктиды сталкиваются с более теплыми и мягкими породами Западной Антарктиды.