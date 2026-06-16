США уничтожат запасы обогащенного урана Ирана

США намерены ликвидировать запасы обогащенного урана Ирана после их вывоза с территории страны.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, Вашингтон не планирует оставлять иранский уран у себя после получения контроля над ним.

"Мы не спешим, но получим его. А когда получим - уничтожим. Мы не собираемся забирать его себе, наша цель - уничтожить его", - подчеркнул глава Белого дома.

Напомним, что 15 июня США и Иран объявили о достижении договоренности, предусматривающей прекращение боевых действий и открытие Ормузского пролива. Проект соглашения также включает отмену морской блокады, смягчение ограничений в нефтяной сфере, разблокировку иранских активов и продолжение диалога по ядерной программе.

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на встрече с представителями иностранных дипмиссий заявил, что уже на этой неделе Тегеран и Вашингтон могут приступить к переговорам по вопросам ядерной программы и санкционного режима.