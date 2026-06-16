В США предрекли провал «Евродрона»
Спор европейских компаний Dassault и Airbus может привести к провалу программы создания перспективного беспилотника Eurodrone ("Евродрон"). Проблемы проекта предрекли в публикации американского издания The National Interest (TNI), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Автор напомнил, что спор двух предприятий привел к отмене программы Future Combat Air System (FCAS). Теперь у Dassault и Airbus возникли разногласия, которые касаются "Евродрона". Dassault хочет, чтобы партнер компенсировал часть инвестиций из-за изменений в закупках для программы Eurodrone.
Средневысотный беспилотник с большой продолжительностью полета разрабатывают для снижения зависимости Европы от американских MQ-9 Reaper. Первый полет планировали провести в 2025 году, однако позже испытания перенесли на 2027-й. Франко-германскую программу инициировали в 2017 году.
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