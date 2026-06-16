Макрон и Мерц перепутали своих жен

Перед саммитом G7 во французском Эвиане произошел забавный инцидент.

Как передает Day.Az, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц перепутали супруг во время официальной фотосессии.

Причиной неловкого момента стали очень похожие наряды Брижит Макрон и Шарлотты Мерц.

На опубликованных кадрах видно, как Макрон сначала уводит за руку супругу немецкого канцлера, но политики быстро сориентировались, поменялись местами и с улыбкой начали позировать фотографам.