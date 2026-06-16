https://news.day.az/world/1841853.html Макрон и Мерц перепутали своих жен - ВИДЕО Перед саммитом G7 во французском Эвиане произошел забавный инцидент. Как передает Day.Az, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц перепутали супруг во время официальной фотосессии. Причиной неловкого момента стали очень похожие наряды Брижит Макрон и Шарлотты Мерц.
Макрон и Мерц перепутали своих жен - ВИДЕО
Перед саммитом G7 во французском Эвиане произошел забавный инцидент.
Как передает Day.Az, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц перепутали супруг во время официальной фотосессии.
Причиной неловкого момента стали очень похожие наряды Брижит Макрон и Шарлотты Мерц.
На опубликованных кадрах видно, как Макрон сначала уводит за руку супругу немецкого канцлера, но политики быстро сориентировались, поменялись местами и с улыбкой начали позировать фотографам.
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