https://news.day.az/politics/1841878.html В Ташкенте подписаны двусторонние документы между Азербайджаном и Узбекистаном - ФОТО 16 июня с участием премьер-министра Азербайджана Али Асадова и премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова были подписаны документы между двумя странами. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Кабинете министров Азербайджана.
В Ташкенте подписаны двусторонние документы между Азербайджаном и Узбекистаном - ФОТО
16 июня с участием премьер-министра Азербайджана Али Асадова и премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова были подписаны документы между двумя странами.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Кабинете министров Азербайджана.
Отмечено, что документы предусматривают совместную разработку золотого месторождения в Узбекистане с участием ЗАО "AzerGold", сотрудничество в банковской сфере между ОАО "Международный банк Азербайджана" и соответствующей структурой Узбекистана и совместную разработку полезных ископаемых в Узбекистане с участием компании NEQSOL Holding.
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