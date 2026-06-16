"Sea Breeze" превратился в многофункциональный город на побережье

"Sea Breeze" развивается вдоль 23-километровой береговой линии по модели "город в городе".

Как передает Day.Az, об этом сказала директор по продажам и инвестициям "Sea Breeze" Эна-Камелия Меликова в ходе "Форума инвестиционных перспектив Азербайджана 2026", проходящего в Баку в рамках Ежегодного собрания Группы Исламского банка развития (ИБР), сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Рассказывая о динамике развития проекта "Sea Breeze Resort", она отметила, что на первом этапе проект начинался как небольшая зона отдыха с ограниченной инфраструктурой, включавшей отель и несколько ресторанов. Начиная с 2006 года, проект постепенно расширялся и на первоначальном этапе развивался в формате закрытого жилого комплекса и частных вилл.

Директор по продажам и инвестициям отметила, что после 2018 года в концепции проекта произошли серьезные изменения: в тот период был сдан в эксплуатацию первый жилой дом с парковым комплексом, а затем первый апарт-отель под названием "Lighthouse": "На этом этапе впервые была применена единая модель управления недвижимостью и ее сдачи в аренду, что считалось новым подходом на рынке. На фоне растущего спроса проект был масштабирован, и с 2020 года начался переход к концепции "город в городе". В настоящее время общая площадь комплекса составляет более 4 миллионов квадратных метров, где параллельно сформирована жилая, коммерческая и туристическая инфраструктура".

По её словам, проект охватывает территорию более 1700 гектаров и примерно 23 километра береговой полосы, где имеются школы, медицинские центры, торговые объекты и другая социальная инфраструктура. Она подчеркнула, что в комплексе применяется система круглосуточного обслуживания, включая услуги по уборке, кейтерингу и управлению, а для каждого здания и комплекса действуют отдельные резидент-менеджеры.