Китайский рынок открывает новые возможности для Азербайджана

Автор: Габиль Аширов, Azernews

Масштаб внутренних амбиций Азербайджана отражен в новой Государственной программе по производству и переработке продукции сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры на 2026-2030 годы. Обсуждения в Комитете Милли Меджлиса по аграрной политике показывают продуманный курс на переход от уверенного внутреннего обеспечения к полной продовольственной безопасности и активному расширению экспорта. Сейчас Азербайджан за счет местного производства покрывает 82% внутреннего спроса на мясо птицы, тогда как оставшиеся 18% во многом зависят от импорта. Ответ государства заключается в планируемом увеличении производства мяса птицы на 30% к 2030 году - со 147 тысяч тонн в 2025 году до более чем 191 тысячи тонн. Одновременно производство товарных яиц должно вырасти на 27% - с 2,343 млрд до почти 3 млрд штук в год. Это не скромная корректировка показателей, а структурная перестройка, рассчитанная на преодоление порога полной самообеспеченности и создание значительного излишка, ориентированного на внешние рынки.

Диверсификация экспорта для Баку уже перестала быть теоретической целью и перешла в практическую плоскость. Азербайджанские производители мяса птицы и яиц уже вышли на конкурентные зарубежные рынки, успешно пройдя сложные фитосанитарные и торговые процедуры и наладив устойчивые экспортные каналы. Местные агропредприятия поставляют качественные товарные яйца в Афганистан, ряд стран Персидского залива с высоким спросом, а также на жестко регулируемый рынок США. Эти направления подтверждают соответствие азербайджанской птицеводческой продукции международным требованиям и ее коммерческую состоятельность на глобальном уровне, однако совокупные объемы пока ограничены нишевым характером этих рынков. Для реального масштабирования Азербайджану был необходим ключевой рынок, способный поглощать крупные объемы продукции.

И таким рынком стал Китай. Подписание трех важных протоколов по дикой водной продукции, продукции аквакультуры и мясу птицы между председателем Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгаром Тахмазли и министром Главного таможенного управления Китая Сунь Мэйцзюнь стало сильным экономическим ходом. Китай остается одним из двух крупнейших по населению рынков мира и располагает быстро растущим городским средним классом с огромным спросом на качественные животные и морские белки. Создав формализованную, надежную правовую и регуляторную базу с Главным таможенным управлением Китая, Баку фактически встроил будущий внутренний производственный излишек в многомиллиардную потребительскую систему. Значение выбранного момента особенно велико: как раз в период, когда Государственная программа на 2026-2030 годы начнет направлять капитал, технологические субсидии и модернизационные гранты в отечественные птицефабрики для увеличения производства, двери китайского рынка открываются для приема этой новой волны поставок.

Макроэкономическая связь между этими двумя процессами создает мощный накопительный эффект, способный изменить траекторию ненефтяного ВВП Азербайджана. На протяжении десятилетий главным сдерживающим фактором для крупных частных инвестиций в птицеводство и аквакультуру был "стеклянный потолок" относительно небольшого внутреннего рынка с населением около десяти миллионов человек: перепроизводство могло снизить локальные цены и ударить по маржинальности компаний. Китайские протоколы фактически устраняют этот барьер. При наличии внешнего канала сбыта крупные местные предприятия и региональные сельхозпроизводители смогут активнее вкладывать средства в расширение производства, не опасаясь насыщения внутреннего рынка. Кроме того, системы риск-ориентированного контроля и показатели цифровой трансформации, обсуждавшиеся на двусторонних встречах с Государственной администрацией по регулированию рынка Китая, откроют путь к быстрой и обязательной модернизации азербайджанской лабораторной и ветеринарной инфраструктуры. Субсидии, предусмотренные Государственной программой на 2026-2030 годы, помогут этому переходу и обеспечат соответствие местных предприятий высоким международным стандартам биобезопасности.

В конечном счете эта двухтрековая стратегия представляет собой показательный пример того, как государство со средним уровнем дохода может использовать институциональное сотрудничество для реальной экономической диверсификации. Связывая 30-процентное расширение внутреннего производства с самым динамичным импортным рынком мира, Азербайджан переводит свой аграрный сектор из режима импортозамещения в наступательную модель высокодоходного экспортного двигателя. Финансовые поступления от продажи мяса птицы и возрождаемой морской продукции в Китай принесут стране важную валютную выручку и дадут серьезный импульс созданию рабочих мест в сельских промышленных зонах. Азербайджан создал инфраструктуру, получил дипломатические ключи и открыл доступ к капиталу; ближайшие пять лет позволят отечественному птицеводческому сектору выйти далеко за пределы традиционных рынков.