Региональная интеграция укрепляет инвестиционный потенцил

Региональное сотрудничество делает инвестиционные проекты более конкурентоспособными.

Об этом заявил генеральный директор Азербайджано-Узбекской совместной инвестиционной компании Назим Гаджиев на "Азербайджанском форуме инвестиционных перспектив 2026", проходящем в Баку в рамках Ежегодного заседания Группы Исламского банка развития, сообщает корреспондент Trend, передает Day.Az.

Он отметил, что современный инвестиционный подход уже не ограничивается привлекательностью только одной страны, на первый план выходит возможность выхода на несколько рынков через один и тот же проект. По его словам, главный вопрос для инвесторов формулируется не как "привлекательна ли эта страна?", а как "может ли этот проект одновременно обслуживать несколько рынков и создавать трансграничную ценность?".

Назим Гаджиев подчеркнул, что в регионе, особенно между Кавказом и Центральной Азией, в этом направлении наблюдается важная динамика. "Азербайджан и Узбекистан являются хорошим примером в этом отношении: хотя по отдельности обе страны предлагают широкие инвестиционные возможности, вместе, благодаря промышленной кооперации и торгово-инвестиционным связям, они создают добавленную стоимость.

По его словам, эта модель на практике показывает, что "1+1 - это не просто 2, а 2,5", то есть сотрудничество, создавая синергетический эффект, приводит к более высоким результатам", - заявил он.

Н.Гаджиев отметил, что региональная интеграция в основном служит развитию инвестиционно привлекательных трансграничных проектов, и главной целью для инвесторов является реализация успешных проектов. По его словам, региональное сотрудничество делает инвестиционные проекты более конкурентоспособными.

Назим Гаджиев подчеркнул, что одним из наиболее типичных примеров этого являются транспортные коридоры: "Такие проекты снижают логистические расходы, в то же время создавая для компаний возможность более легкого и дешевого выхода на рынки нескольких стран.

В результате формируются проекты, в которых сырье поставляется из одной страны, производство осуществляется в другой, а готовая продукция реализуется по всему региону. Подобные проекты привлекают больше инвесторов, поскольку они не зависят от одной единственной страны, и реализация этих возможностей была бы невозможна без преимуществ, предоставляемых региональной интеграцией".