Комендатура «Самур» открылась после капремонта

16 июня на служебной территории пограничного отряда "Худат" Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) сдана в эксплуатацию капитально отремонтированная пограничная комендатура "Самур".

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Азербайджана.

Начальник ГПС, генерал-полковник Эльчин Гулиев отметил, что реконструкция и сдача в эксплуатацию пограничной комендатуры "Самур" после капитального ремонта именно в 34-ю годовщину создания пограничного отряда "Худат" носит символический характер. В частности, участие в мероприятии ветеранов-пограничников является наглядным примером верности традициям службы и высокого уважения к труду людей, с честью стоящих на страже рубежей Родины.

В рамках мероприятия группа военнослужащих, отличившихся в служебно-боевой деятельности, была награждена, а ветеранам-пограничникам были вручены памятные альбомы, отражающие 34-летний славный путь службы пограничного отряда "Худат".