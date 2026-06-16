Россия под водой: проливные дожди затопили несколько регионов

Мощные ливни накрыли сразу несколько регионов России.

Как передает Day.Az, улицы превратились в реки, дома затоплены, наблюдались проблемы с электричеством.

Челябинск: стихия затопила дороги, автобусы с пассажирами буквально тонут. Транспорт пробирался по пояс в воде.

Кубань: спасатели откачивают воду и восстанавливают электроснабжение. Десятки домов и придомовых территорий оказались в воде. Cиноптики обещают новые ливни, грозы, град и сильный ветер.

Свердловская область: из-за затяжных дождей риск подтоплений сразу в пяти городах - Нижний Тагил, Ревда, Невьянск, Кушва и Кытлым. Уровень рек может подняться.

Москва: ураганный ливень с грозой и градом затопил улицы в ряде районов.

Краснодар: ливнями затопило 23 многоэтажных дома и более 100 придомовых территорий, сообщили в ЕДДС города.