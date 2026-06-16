Гигантский мяч ЧМ-2026 устроил хаос на дороге

В Сальвадоре гигантский мяч Чемпионата мира по футболу оторвался с рекламного стенда.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Часть водителей пыталась увернуться, но некоторые тачки всё же эффектно "пинали" мяч.

Представляем вашему вниманию данное видео: