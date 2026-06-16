https://news.day.az/sport/1841846.html Гигантский мяч ЧМ-2026 устроил хаос на дороге - ВИДЕО В Сальвадоре гигантский мяч Чемпионата мира по футболу оторвался с рекламного стенда. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Часть водителей пыталась увернуться, но некоторые тачки всё же эффектно "пинали" мяч. Представляем вашему вниманию данное видео:
Гигантский мяч ЧМ-2026 устроил хаос на дороге - ВИДЕО
В Сальвадоре гигантский мяч Чемпионата мира по футболу оторвался с рекламного стенда.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Часть водителей пыталась увернуться, но некоторые тачки всё же эффектно "пинали" мяч.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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