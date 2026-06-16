21 млрд долларов для ОТГ - Баку делает ставку на тюркский рынок

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Двадцать один миллиард долларов - именно столько Азербайджан вложил в экономики других тюркских государств. Эта цифра, озвученная премьер-министром Али Асадовым на бакинской встрече глав правительств ОТГ, лучше многих заявлений показывает, насколько далеко зашла экономическая интеграция внутри тюркского мира. Это капитал, размещенный надолго - в инфраструктуре, энергетике и промышленности партнеров. И именно эта цифра, а не статистика отдельного квартала, объясняет, почему Баку так настойчиво выстраивает контуры Организации тюркских государств именно сейчас, когда глобальные логистические цепочки меняются на глазах.

Чтобы понять масштаб происходящего, нужно взглянуть на общую картину. В 2025 году торговый оборот Азербайджана со странами ОТГ составил 7,264 миллиарда долларов, увеличившись на 5,4 процента по сравнению с 2024 годом. Доля организации в общем внешнеторговом обороте Баку выросла до 14,5 процента. На первый взгляд, эти показатели выглядят скромно на фоне всей внешней торговли Азербайджана, измеряемой десятками миллиардов долларов. Однако за ними стоит более важный процесс - формирование пространства, в котором экономические связи между тюркскими государствами постепенно становятся устойчивыми и институциональными.

Турция в этой конструкции занимает доминирующее положение - 5,721 миллиарда долларов торгового оборота с Азербайджаном в 2025 году, почти 80 процентов всей торговли Баку со странами организации. Казахстан добавил 670,6 миллиона долларов, Узбекистан - 795,2 миллиона долларов, Кыргызстан - 77,2 миллиона долларов. Соотношение этих цифр само по себе многое говорит о нынешней структуре тюркской интеграции: она строится вокруг турецко-азербайджанской оси, к которой остальные участники подключаются с разной степенью интенсивности. Это не слабость конструкции, а ее реалистичное описание. Большинство успешных региональных объединений в истории формировались вокруг одной-двух экономических опор, постепенно расширяя сеть связей.

Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев сформулировал роль Азербайджана внутри организации предельно конкретно: страна благодаря масштабным проектам в энергетике и транспорте превратилась в один из основных центров, связывающих тюркский мир с более широкой географией. Это не дипломатическая вежливость, а описание реальной функции, которую Баку выполняет на карте евразийских потоков: через Азербайджан проходят энергоресурсы, грузы и инвестиционные капиталы.

Здесь важное место занимает Средний коридор - маршрут, который Омуралиев назвал одним из главных приоритетов организации. По его данным, в 2025 году объем грузов, перевезенных по этому пути, достиг 4,7 миллиона тонн. К 2027 году ожидается рост до 10 миллионов тонн. Если этот прогноз подтвердится, маршрут перестанет восприниматься как вспомогательная альтернатива и станет одним из значимых элементов глобальной логистики, конкурируя с северным направлением через Россию и южным через Иран. Для Азербайджана это означает не только транзитные доходы, но и закрепление позиции в центре маршрута, соединяющего Китай и Центральную Азию с Турцией и Европой.

Параллельно идет менее заметный, но не менее важный процесс - цифровизация таможенных и логистических процедур. Внедрение систем eTIR, eCMR и ePermit на первый взгляд выглядит технической деталью, интересной разве что специалистам по логистике. На практике именно такие решения определяют конкурентоспособность маршрута. Каждый день, сэкономленный на таможенном оформлении благодаря электронному документообороту, превращается в конкретные деньги для грузоотправителей и в дополнительное преимущество для коридора в целом. В транспортной экономике успех часто решается не громкими декларациями, а скоростью, предсказуемостью и удобством процедур.

Энергетическое измерение добавляет интеграции еще один уровень. Омуралиев напомнил, что страны-члены ОТГ занимают третье место в мире по запасам энергоресурсов. Это придает организации вес далеко за пределами региональной повестки. В качестве примера успешной кооперации он привел сотрудничество в сфере зеленой энергии между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном, а также проект Коридора зеленой энергии через Черное море. Для Баку это часть более широкой стратегии: стать не только нефтегазовым экспортером, но и транзитером возобновляемой энергии из Центральной Азии в Европу. В случае реализации этих планов Азербайджан получает новый канал энергетического влияния, уже связанный с европейской декарбонизацией.

Институциональная составляющая интеграции также движется вперед. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз сообщил на бакинской встрече, что Тюркский инвестиционный фонд в ближайшее время начнет финансовую деятельность. Появление такого механизма меняет качество взаимодействия между странами ОТГ. До сих пор экономические связи между членами организации строились преимущественно на двусторонней основе - турецко-азербайджанские, казахстанско-узбекские и другие проекты. Многосторонний фонд создает основу для инициатив, которые требуют участия сразу нескольких государств и не укладываются в формат обычных двусторонних договоренностей.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов пошел дальше в своих предложениях. Он выступил с инициативой создать Постоянный совет ОТГ по экономическому партнерству, сформировать Промышленный союз тюркских государств и разработать программу сотрудничества по стратегическим минералам. Последний пункт заслуживает особого внимания. На фоне глобальной гонки за критическими минералами - литием, кобальтом, редкоземельными элементами, без которых невозможны ни электромобильная революция, ни производство современной электроники, - Центральная Азия и Казахстан обладают значительными ресурсами. Если такая программа внутри ОТГ будет реализована, она может создать альтернативную цепочку поставок, частично независимую от Китая, который сегодня контролирует значительную долю мировой переработки этих минералов. Для Азербайджана участие в таком формате означает доступ к ресурсной базе партнеров через более предсказуемый институциональный канал.

13 июня в Шуше состоялся Форум по конкуренции с участием руководителей антимонопольных ведомств стран ОТГ, а также Венгрии и Турецкой Республики Северного Кипра. Организатором выступила Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджана. На первый взгляд, это тема для специализированной прессы, а не для большой геополитики. Однако согласование политики конкуренции - именно тот уровень интеграции, который определяет, превратится ли заявленное экономическое сближение в работающий механизм. Без сближения антимонопольного регулирования сложно говорить о свободном движении товаров, защите от демпинга и честной конкуренции между компаниями из разных юрисдикций.

Символично, что площадкой для этого форума стала именно Шуша - город, который Баку целенаправленно превращает в витрину постконфликтного восстановления Карабаха и место проведения международных мероприятий самого разного профиля. Выбор локации здесь не случаен: каждое крупное международное мероприятие в Шуше работает сразу на двух уровнях - как содержательная встреча экспертов и как демонстрация того, что регион, десятилетиями ассоциировавшийся с конфликтом, становится площадкой экономической дипломатии.

Что касается актуальной торговой статистики, в январе-апреле 2026 года оборот Азербайджана со странами ОТГ составил 2,1 миллиарда долларов, или 12,07 процента от общего внешнеторгового оборота страны. Турция сохранила позицию крупнейшего партнера с показателем 1,848 миллиарда долларов. Кыргызстан показал рост в 1,9 раза, до 19,5 миллиона долларов. На общем фоне это скромная цифра, но она показывает, как небольшие экономики постепенно подключаются к более широкой сети связей, выстраиваемой вокруг турецко-азербайджанской оси.

Если собрать все эти элементы в единую картину - инвестиции, рост Среднего коридора, запуск Тюркского инвестиционного фонда, инициативу по критическим минералам, цифровизацию таможни, сближение антимонопольного регулирования и проект Коридора зеленой энергии через Черное море, - становится ясно, что речь идет не о наборе разрозненных инициатив. Страны ОТГ пытаются превратить географическую и культурную близость в экономическую систему с собственными маршрутами, институтами, капиталом и правилами.

Главный вопрос теперь не в том, существуют ли эти проекты на бумаге. Они существуют, и это зафиксировано в совместном заявлении бакинской встречи. Вопрос в другом: успеют ли они закрепиться на глобальной логистической и инвестиционной карте до того, как альтернативные маршруты снова перестроятся под новые условия. История знает немало региональных проектов, которые остались красивыми декларациями. Но есть принципиальная разница между декларацией о намерениях и капиталом, который уже работает. А 21 миллиард долларов азербайджанских инвестиций в страны ОТГ - это именно капитал, а не намерение.

Капитал движется туда, где видит перспективу, а не туда, куда зовут лозунги саммитов. Если азербайджанский бизнес вкладывает средства в логистику, энергетику и промышленность партнеров по ОТГ в таких объемах, значит, инвесторы уже сделали собственную оценку рисков и возможностей тюркской интеграции. И эта оценка оказалась положительной задолго до того, как итоговые декларации саммитов попали в заголовки новостей.

В ближайшие годы многое будет зависеть от того, насколько быстро страны ОТГ смогут превратить нынешние договоренности в инфраструктуру, тарифные решения, единые процедуры и новые производственные цепочки. Логистические маршруты обладают инерцией: грузоотправители годами выстраивают цепочки поставок вокруг привычных направлений, и переключение происходит только тогда, когда новый маршрут становится предсказуемым, выгодным и устойчивым. Именно поэтому инвестиции, которые сегодня делаются в порты, железные дороги, терминалы и цифровые системы стран ОТГ, работают на опережение. Они формируют условия, при которых выбор в пользу тюркского транзитного пространства станет не политическим жестом, а экономически рациональным решением.

Именно в этой гонке за временем решается, останется ли пространство ОТГ географическим понятием или станет самостоятельной экономической реальностью. Судя по динамике инвестиционных потоков, эта гонка уже идет - причем не с нулевой стартовой позиции, а с заделом, который конкурентам будет сложно быстро наверстать.