Фон дер Ляйен призвала удвоить поддержку Украины

Европейский союз (ЕС) должен удвоить поддержку Украины.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на своей странице в социальной сети X.

"Ситуация в 2026 году очень отличается от 2025 года. (...) Это время удвоить нашу поддержку. С первым траншем 90 миллиардов евро кредитов ЕС. С зимним пакетом поддержки для Украины позже в этом году", - указала она.

По словам евродипломата, G7 также придерживается позиции поддержки сильной и суверенной Украины.