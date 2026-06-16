Богатейшие люди мира существенно увеличили свои капиталы

Совокупное состояние 500 самых богатых людей планеты подскочило 15 июня на рекордные 336 миллиардов долларов, до 13,3 триллиона. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Агентство отмечает, что разбогатеть максимальными для дневного отрезка темпами главным мировым богачам помогли "воодушевление рынков" заявлениями о том, что США и Иран предварительного договорились об открытии Ормузского пролива, а также стремительный рост котировок космической компании Илона Маска SpaceX, которые подорожали после рекордного IPO примерно в полтора раза.

Самого Маска выход SpaceX на биржу сделал первым в истории триллионером. Почти половина понедельничного роста состояния мирового топ-500 пришлась именно на рост его активов.

"Состояние Маска на протяжении многих лет иллюстрировало огромное неравенство в распределении богатства между богатой элитой мира и всеми остальными. Теперь оно также стало примером растущего разрыва среди сверхбогатых", - комментируют журналисты тот факт, что своего ближайшего преследователя Ларри Пейджа Маск обогнал уже почти на триллион долларов.