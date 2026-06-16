Использование телефона в рабочее время может привести к увольнению

Использование мобильных телефонов на рабочем месте в личных целях является одним из самых распространенных нарушений трудовой дисциплины в современной рабочей среде.

Как передает Day.Az, отвлечение на личный телефон в рабочее время напрямую влияет на снижение качества работы и может приводить к несвоевременному выполнению поставленных задач. Кроме того, в сферах с повышенным уровнем риска, таких как производство, строительство или транспорт, подобные отвлечения могут стать причиной нарушения правил техники безопасности и привести к несчастным случаям. По этой причине работодатели нередко включают во внутренние правила трудового распорядка положения, запрещающие или ограничивающие использование личных мобильных телефонов в рабочее время.

С правовой точки зрения неоднократное и сознательное нарушение работником таких правил может расцениваться как ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей. Если будет официально доказано, что сотрудник пользовался мобильным телефоном вопреки установленным запретам и это негативно повлияло на рабочий процесс, такое нарушение может стать законным основанием для расторжения трудового договора.

Для документального оформления нарушения необходимо составление соответствующих актов, получение письменных объяснений от работника и проведение внутреннего расследования. После сбора всех необходимых доказательств работодатель вправе предпринять меры в соответствии с требованиями законодательства.

В подобных случаях работодатель может ссылаться на пункт "ç" статьи 70 Трудового кодекса Азербайджанской Республики. Данная норма предусматривает расторжение трудового договора в связи с грубым нарушением работником своих трудовых функций или обязательств, предусмотренных трудовым договором.

Прекращение трудового договора на основании этой статьи в отношении сотрудника, который систематически не соблюдает правила трудовой дисциплины, имеет важное значение как для поддержания порядка в организации, так и в качестве профилактической меры для других работников.

Насими Алескерели