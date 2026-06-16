Завтра формируется сегодня: факторы экономического роста Азербайджана в настоящем и будущем

Автор: Акпер Гасанов

На фоне продолжающейся глобальной турбулентности, энергетических кризисов и нестабильности мировой экономики Азербайджан демонстрирует уверенную и поступательную динамику развития. Причем речь идет не о ситуативном росте, обусловленном благоприятной ценовой конъюнктурой, а о системной трансформации экономической модели, которая все отчетливее смещается в сторону диверсификации и укрепления ненефтегазового сектора.

Об этом свидетельствуют, в частности, оценки международной финансовой группы ING. В своем обновленном прогнозе эксперты компании ожидают, что в 2026 году профицит государственного бюджета Азербайджана составит 5% ВВП, а профицит счета текущих операций достигнет 11% ВВП. Эти показатели являются не просто позитивными - они демонстрируют редкий для современной мировой экономики уровень макрофинансовой устойчивости.

Важно подчеркнуть: речь идет не только о высоких доходах от экспорта энергоносителей, хотя они, безусловно, остаются важным фактором. Как отмечают аналитики ING, ключевую роль играет и расширение энергетической дипломатии Азербайджана, включая новые соглашения по поставкам газа и инвестиции в стратегические месторождения.

Однако было бы ошибкой сводить успехи страны исключительно к нефтегазовому сектору. Напротив, сегодня Азербайджан делает акцент на формировании устойчивой и диверсифицированной экономики. И именно здесь становятся особенно показательными последние решения руководства страны.

Подписание Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым указа о дополнительных мерах по поддержке экспорта ненефтегазовой продукции является важным шагом в этом направлении. Введение механизма компенсации таможенных расходов для субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства фактически снижает барьеры для выхода на внешние рынки.

Речь идет не о декларативной поддержке бизнеса, а о конкретном финансовом инструменте, который делает экспорт более доступным и конкурентоспособным. Государство берет на себя часть издержек, связанных с таможенным оформлением, тем самым стимулируя предпринимательскую активность и расширяя экспортную базу страны.

Не менее значимой инициативой является запуск механизма льготного финансирования аграрного сектора. Компенсация государством до 19% годовой процентной ставки по краткосрочным посевным кредитам - это решение, которое можно без преувеличения назвать системным.

Фактически государство берет на себя почти весь процентный риск. Фермеры получают возможность возвращать банкам в основном тело кредита, тогда как процентные расходы компенсируются Агентством аграрного кредитования и развития. В условиях высоких коммерческих ставок это превращает кредит из дорогого ресурса в доступный инструмент роста.

Стратегическое значение этого шага трудно переоценить. Сельское хозяйство - это не только вопрос продовольственной безопасности. Это занятость, развитие регионов, создание добавленной стоимости внутри страны. Поддержка аграрного сектора означает поддержку всей экономической экосистемы.

Именно здесь особенно наглядно проявляется ключевая тенденция последних лет: последовательное снижение зависимости от нефтегазовых доходов. Соответственно, вопреки утверждениям ряда отечественных экспертов, азербайджанская экономика сегодня находится в очень хорошей форме.

Рост носит не хаотичный, а поступательный характер. Он подкреплен не только внешними факторами - высокими ценами на энергоносители, но и внутренними, то есть продуманной государственной политикой. Особое внимание уделяется развитию субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства. Именно этот сегмент становится основой для формирования устойчивой и гибкой экономики, способной адаптироваться к внешним вызовам.

Развитие торговых коридоров, инвестиции в энергетическую инфраструктуру, расширение экспортных возможностей - все это элементы единой стратегии, направленной на укрепление экономической независимости страны. Азербайджан уже сегодня выступает не только как поставщик энергоресурсов, но и как важный логистический и торговый узел региона. Реализация проектов, связанных с транспортными маршрутами и энергетическими поставками, усиливает его роль в международной экономической системе.

На этом фоне особенно показательно, что государственная политика не ограничивается поддержкой отдельных отраслей. Она носит комплексный характер, охватывая как промышленность и энергетику, так и сельское хозяйство, малый бизнес и экспорт. Именно такая системность позволяет говорить о долгосрочной устойчивости текущего экономического курса.

Безусловно, перед Азербайджаном остаются вызовы. Мировая экономика остается нестабильной, а зависимость от сырьевых рынков полностью преодолеть за короткий срок невозможно. Однако предпринимаемые шаги свидетельствуют о четком понимании этих рисков и готовности им противостоять.

Уже сегодня можно констатировать, что наша страна не просто реагирует на внешние обстоятельства, а формирует собственную экономическую повестку. Ставка на ненефтегазовый сектор, в том числе на аграрную отрасль и малый бизнес, является не вынужденной мерой, а стратегическим выбором. И когда этот курс будет последовательно реализован, экономика Азербайджана сохранит устойчивый рост и в будущем. При этом именно ненефтяной сектор имеет все шансы стать одним из ключевых драйверов этого роста, обеспечив стране стабильное развитие, экономическую диверсификацию и укрепление позиций на международной арене.