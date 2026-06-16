https://news.day.az/society/1841887.html

В Кюрдамире за день произошло сразу два серьезных ДТП

В Кюрдамире произошли два дорожно-транспортных происшествия, есть пострадавшие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки Ravon под управлением жителя села Атакишли, 22-летнего Эйнуллы Аскерова, потерял управление и перевернулся.