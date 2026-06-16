https://news.day.az/society/1841887.html В Кюрдамире за день произошло сразу два серьезных ДТП В Кюрдамире произошли два дорожно-транспортных происшествия, есть пострадавшие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки Ravon под управлением жителя села Атакишли, 22-летнего Эйнуллы Аскерова, потерял управление и перевернулся.
В Кюрдамире за день произошло сразу два серьезных ДТП
В Кюрдамире произошли два дорожно-транспортных происшествия, есть пострадавшие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки Ravon под управлением жителя села Атакишли, 22-летнего Эйнуллы Аскерова, потерял управление и перевернулся.
Кроме того, перевернулся автомобиль марки ВАЗ-21015, за рулем которого находился житель села Совка, 24-летний Тогрул Агаев.
В результате обеих аварий водители получили травмы различной степени тяжести.
По обоим фактам проводится расследование.
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