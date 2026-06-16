В Кюрдамире за день произошло сразу два серьезных ДТП

В Кюрдамире произошли два дорожно-транспортных происшествия, есть пострадавшие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки Ravon под управлением жителя села Атакишли, 22-летнего Эйнуллы Аскерова, потерял управление и перевернулся.

Кроме того, перевернулся автомобиль марки ВАЗ-21015, за рулем которого находился житель села Совка, 24-летний Тогрул Агаев.

В результате обеих аварий водители получили травмы различной степени тяжести.

По обоим фактам проводится расследование.