ЧМ-2026: стартовал матч между сборными Франции и Сенегала

Стартовал матч чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Сенегала, выступающими в группе I.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча проходит на стадионе в Нью-Джерси.

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