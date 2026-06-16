https://news.day.az/sport/1841904.html ЧМ-2026: стартовал матч между сборными Франции и Сенегала Стартовал матч чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Сенегала, выступающими в группе I. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча проходит на стадионе в Нью-Джерси. Новость обновляется
ЧМ-2026: стартовал матч между сборными Франции и Сенегала
Стартовал матч чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Сенегала, выступающими в группе I.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча проходит на стадионе в Нью-Джерси.
Новость обновляется
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