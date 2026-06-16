Во сколько обходится летний отдых в регионах Азербайджана?

С началом летнего сезона растёт число семей, выбирающих для отдыха туристические регионы Азербайджана. При этом одним из главных вопросов для планирующих поездки остаётся уровень расходов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, двухдневный отдых семьи из четырёх человек (двое взрослых и двое детей) в таких туристических районах, как Губа, Габала, Шеки, Исмаиллы и Гах, в среднем обходится от 400 до 1200 манатов.

Основная часть расходов приходится на проживание. В регионах стоимость семейных номеров в отелях, как правило, составляет 100-300 манатов за ночь. Таким образом, за две ночи проживания сумма достигает 200-600 манатов. Аренда домов обходится дешевле: суточная стоимость жилья для семей в основном составляет 50-200 манатов. В более комфортных виллах и коттеджах с бассейном цены могут достигать 250-500 манатов и выше.

Значительную часть бюджета занимает питание. Для семей, питающихся в ресторанах, расходы на еду за два дня составляют примерно 100-250 манатов. Те, кто арендует жильё и готовит самостоятельно, тратят на продукты в среднем 50-100 манатов.

На транспорт семьи, использующие личный автомобиль, расходуют 50-150 манатов на топливо и сопутствующие расходы. Дополнительно посещение канатных дорог, развлекательных центров, аттракционов и других объектов отдыха может обойтись ещё в 50-200 манатов.

Таким образом, двухдневный отдых для семей, выбирающих аренду жилья в регионах, обходится примерно в 250-500 манатов, а при размещении в отелях - от 400 до 1200 манатов и выше.