"Sea Breeze" станет одной из главных визитных карточек Азербайджана

Мы верим, что "Sea Breeze" в будущем станет одной из главных визитных карточек Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сказала директор по продажам и инвестициям "Sea Breeze" Эна-Камелия Меликова в ходе "Форума инвестиционных перспектив Азербайджана 2026", проходящего в Баку в рамках Ежегодного собрания Группы Исламского банка развития (ИБР), сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Эна-Камелия Меликова отметила, что основная философия проекта "Sea Breeze" заключается не просто в строительстве жилых зданий, а в формировании целой экосистемы и образа жизни. "Мы строим не просто здания, мы создаем целую экосистему. "Sea Breeze" в настоящее время является одним из крупнейших проектов в секторе недвижимости и туризма Азербайджана", - отметила она.

По ее словам, главная цель проекта - превратить эту территорию в активный центр, функционирующий не сезонно, а 365 дней в году. "Для этого мы вкладываем крупные инвестиции в социальную инфраструктуру, объекты развлечения, спорта, общественного питания и медицины. Строятся школы, детские сады и клиники, соответствующие международным стандартам, чтобы все основные потребности проживающих здесь людей могли быть удовлетворены на месте", - сказала она.

Директор по продажам и инвестициям подчеркнула, что проект вызывает большой интерес и с точки зрения привлечения иностранных инвесторов. "В настоящее время среди наших инвесторов и покупателей недвижимости есть граждане России, Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов и стран Европы. Этот интерес связан как с концепцией "branded residences", так и с высоким качеством предоставляемых нами услуг", - отметила она.

По ее словам, упрощение визовых и регистрационных процедур для иностранных инвесторов, а также организация услуг по сдаче квартир в аренду управляющей компанией повышают инвестиционную привлекательность проекта.

Эна-Камелия Меликова добавила, что планы по дальнейшему развитию проекта "Sea Breeze" являются более масштабными. Идет работа над привлечением в проект новых гостиничных брендов, увеличением коммерческих площадей. "Мы верим, что "Sea Breeze" в будущем станет одной из главных визитных карточек Азербайджана", - подчеркнула она.