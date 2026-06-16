Названы самые опасные пляжи мира

Российским туристам назвали самые опасные пляжи - они расположены в Бразилии, Мексике, Чили и других странах. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Аналитики выяснили, что на пляже Боа-Виажем в бразильском городе Ресифи за 20 лет случилось более 80 официальных нападений акул на отдыхающих. "Это натуральный фильм ужасов: заходишь в воду - а из воды выходят уже не все", - предупредили они.

Кроме того, бразильские Копакабана и Алтер-ду-Шао тоже могут представлять опасность - на первом много уличных преступников, а на втором в воде обитают пираньи, кайманы и прочая морская живность, представляющая угрозу человеку. На мексиканском пляже Зиполите течение регулярно уносит пловцов или серферов. Аналогичная проблема поджидает туристов и на чилийском Винья-дель-Мар.

В список опасных также попали гавайский пляж Ханакапиаи, Северное побережье Оаху, Район вулкана Килауэа, американские Нью-Смирна-Бич (Флорида), Галвестон (Техас), Побережье Нью-Джерси и Южной Каролины, Вирджиния-Бич, австралийский Мыс Трибулейшен и Северный Сентинел на Андамских островах.