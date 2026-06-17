«Последний из могикан» армянского сепаратизма

Автор: Байрам Эльшадов

Если не знали, то, оказывается, в Швейцарии до сих пор существует комиссия под названием "Швейцарская мирная инициатива по н̶а̶г̶о̶р̶н̶о̶м̶у̶ ̶к̶а̶р̶а̶б̶а̶х̶у̶". Самого этого "злокачественного образования" давно нет даже на бумажке, сепаратистский режим ликвидирован. А комиссия все заседает. Более того, у нее есть сопредседатели. И один из них - наш сегодняшний герой, Эрих Фонтобель.

Фонтобель - персонаж примечательный. В феврале он лично наведался в Ереван, где побывал в тогда еще не до конца ликвидированном сепаратистском логове. Медальку с грамотой получил. Тех, кто это ему вручал, с тех пор разогнали. Ни кола ни двора не осталось, как говорится. Но факт - он с медалькой, и это, видимо, обязывает.

На днях он вновь напомнил о себе. 15 июня в швейцарском парламенте в ходе "Часа вопросов правительству" Фонтобель поднял вопрос о судьбе той самой инициативы, а также о судьбе пресловутого "форума мира для н̶а̶г̶о̶р̶н̶о̶г̶о̶ ̶к̶а̶р̶а̶б̶а̶х̶а̶".

Вице-президент Швейцарии и глава ФДИД Игнацио Кассис, не моргнув глазом, отвечает: ни азербайджанская, ни армянская стороны с самого начала не считали этот форум целесообразным. Позиция была подтверждена в ходе политических консультаций с обеими странами в апреле этого года. Кассис любезно напоминает депутату, что даже Швейцария сама не признавала "н̶к̶р̶" государственным образованием и поддерживает процесс нормализации между Баку и Ереваном. Иными словами: форум никому не нужен и никем не запрошен.

Фонтобеля это не остановило. Он заявил, что, раз уж Азербайджан и Армения солидарны в своем нежелании, нужно привлечь к "мирному процессу" непосредственно затронутых, то есть тех самых лиц армянского происхождения, которых, напомним, из Карабаха никто не выгонял. Добровольно ушли. Ну, или почти добровольно - под давлением сепаратистской шайки, которая к тому моменту уже считала свои последние дни. "Униженные и оскорбленные" остались. И теперь их интересы представляет депутат с медалькой.

Кассис закрыл тему четко: Швейцария поддерживает официальные отношения исключительно с суверенными государствами в соответствии с нормами международного права. Установление прямых политических контактов с "третьими сторонами" (читай: с остатками нелегитимного квазиобразования) является вмешательством во внутренние дела суверенного государства и противоречит интересам самой Швейцарии.

Уважаем позицию вице-президента. Но поражает другое - сама настойчивость подобных провокаций. Казалось бы, в Армении завершились выборы. Значительная часть армянского общества поддержала мирную повестку и нормализацию отношений с Азербайджаном. Даже официальный Ереван не видит смысла в подобных инициативах. Однако некоторые деятели в Берне продолжают упорно бороться откровенно непонятно за что.

Впрочем, удивляться здесь особо нечему. Швейцарская политическая система давно известна своей развитой культурой лоббизма. Депутаты там представляют интересы самых разных групп влияния - от бизнеса до иностранных организаций и диаспор. И если раньше речь шла преимущественно о внутренних вопросах, то сегодня этим "механизмом" может воспользоваться кто угодно.

Самое комичное заключается в том, что подобные инициативы уже неоднократно получали однозначную оценку самого швейцарского парламента. Еще 20 марта Национальный совет подавляющим большинством голосов - 108 против 33 - отклонил очередную инициативу, навязанную армянским лобби. Ранее аналогичную позицию занял и Сенат. Более того, во время прошлогодних обсуждений в профильных структурах звучали прямые предупреждения о том, что подобные инициативы подрывают мирный процесс между Азербайджаном и Арменией и не должны становиться предметом дальнейших политических спекуляций.

Их культурно послали. Но сытая армянская диаспора Швейцарии продолжает мечтать о реванше и пытается реанимировать проект, который не был актуален ни тогда, ни тем более сейчас.

Вся разница между Швейцарией и, скажем, Европарламентом состоит в том, что здесь подобные провокации не проходят - страна слишком дорожит репутацией блюстителя международного права, чтобы разменивать ее на диаспоральный популизм. А в Баку и Ереване на эти театральные постановки давно перестали реагировать - там заняты реальной повесткой. Господину Фонтобелю, утомленному лоббисту несуществующего государства, остается посоветовать только одно: пора искать новую кормушку. В этой корм определенно заканчивается.