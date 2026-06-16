Оценены возможности расширения экономического сотрудничества между Азербайджаном и Алжиром

Министр экономики Микаил Джаббаров в рамках Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития встретился с министром финансов Алжира Абделькримом Бузредом.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство экономики Азербайджана.

На встрече были обсуждены вопросы, стоящие на повестке экономического сотрудничества между Азербайджаном и Алжиром, перспективы расширения торговых и инвестиционных связей, а также возможности формирования новых платформ сотрудничества.

Стороны обменялись мнениями о перспективах расширения взаимодействия в промышленной, энергетической сферах, сферах малого и среднего бизнеса, туризма, транзита, логистики и других отраслях. Подчеркивалось значение диверсификации экономических связей и продвижения сотрудничества между деловыми кругами.