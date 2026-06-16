За эти действия пешеходов могут оштрафовать

В Азербайджане законодательством предусмотрены строгие меры административной ответственности для обеспечения безопасности пешеходов и соблюдения правил дорожного движения.

Как передает Day.Az, согласно Кодексу об административных проступках Азербайджанской Республики, размер штрафов за нарушения, совершенные пешеходами, зависит от характера нарушения и степени потенциальной опасности.

Для пешеходов, нарушающих правила дорожного движения, минимальный штраф составляет 20 манатов, тогда как максимальный размер штрафа, предусмотренный законодательством, достигает 70 манатов. Такая система штрафов направлена как на повышение ответственности пешеходов, так и на предотвращение дорожно-транспортных происшествий.

Согласно статье 338 Кодекса, наиболее суровое наказание для пешеходов - штраф в размере 70 манатов - применяется в случаях нарушения правил дорожного движения в состоянии опьянения. Пешеходы, находящиеся под воздействием алкоголя, наркотических средств или других сильнодействующих веществ, теряют контроль над своими действиями и становятся одним из наиболее опасных факторов риска на дорогах.

Кроме того, строго наказываются нарушения со стороны пешеходов на магистралях с высокой скоростью движения. Переход дороги в неположенном месте на трассах, где разрешенная скорость составляет 80 км/ч и более, влечет штраф в размере 40 манатов. На остальных дорогах нарушение правил дорожного движения, в том числе переход на красный сигнал светофора, наказывается штрафом в размере 20 манатов.

Насими Алескерли