https://news.day.az/world/1841756.html В Перу спецоперацию провели в костюмах маскотов чемпионата мира - ВИДЕО В Перу полицейские провели необычную операцию по задержанию подозреваемого в наркоторговле, переодевшись в маскотов чемпионата мира по футболу 2026 года.
В Перу спецоперацию провели в костюмах маскотов чемпионата мира - ВИДЕО
В Перу полицейские провели необычную операцию по задержанию подозреваемого в наркоторговле, переодевшись в маскотов чемпионата мира по футболу 2026 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на местных СМИ, правоохранители заранее установили, что подозреваемый является заядлым футбольным фанатом и планирует во время церемонии открытия турнира находиться дома перед телевизором.
Полицейские замаскировались под персонажей турнира и прибыли к месту проживания мужчины в костюмах маскотов, после чего успешно провели задержание.
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