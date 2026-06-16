В Перу спецоперацию провели в костюмах маскотов чемпионата мира

В Перу полицейские провели необычную операцию по задержанию подозреваемого в наркоторговле, переодевшись в маскотов чемпионата мира по футболу 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на местных СМИ, правоохранители заранее установили, что подозреваемый является заядлым футбольным фанатом и планирует во время церемонии открытия турнира находиться дома перед телевизором.

Полицейские замаскировались под персонажей турнира и прибыли к месту проживания мужчины в костюмах маскотов, после чего успешно провели задержание.