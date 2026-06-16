Малайзия готова к обмену опытом с Азербайджаном в сфере халяльной продукции и услуг

Малайзия готова поделиться с Азербайджаном опытом, накопленным в сфере халяльной продукции и услуг.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend сказал находящийся в Баку для участия в Ежегодногом заседании Группы Исламского банка развития генеральный директор Малайзийской корпорации развития внешней торговли (MATRADE) Раджа Бадрулнизам.

Он напомнил, что и Азербайджан, и Малайзия являются мусульманскими странами, входящими в Организацию исламского сотрудничества (ОИС), и с точки зрения экономического развития считаются достаточно динамичными государствами.

"Это мой первый визит в Азербайджан, и я вижу, что страна очень развита. Малайзия также является развитой страной. Между нами существуют широкие возможности для сотрудничества в сфере торговли, туризма и, в особенности, халяльной торговли", - отметил он.

Раджа Бадрулнизам подчеркнул, что Малайзия готова поделиться с Азербайджаном своим опытом в сфере халяльной продукции и услуг. По его словам, этот опыт охватывает также такие сферы, как строительство, дорожная инфраструктура, управление больницами, сертификация халяльной продукции и логистика.

Он добавил, что Малайзия поддерживает развитие халяльной индустрии в ряде стран ОИС, и эти страны активно используют малайзийский опыт.

Глава MATRADE также проинформировал о ежегодно проводимой в Малайзии международной халяльной выставке MIHAS и пригласил азербайджанских бизнесменов и государственных чиновников принять в ней участие.

"MIHAS - крупнейшая в мире халяльная выставка, которая ежегодно собирает десятки тысяч посетителей из десятков стран. Эта платформа открывает большие возможности и для азербайджанского бизнеса", - сказал он.

Раджа Бадрулнизам также затронул возможности расширения сотрудничества с Азербайджаном, включая подписание меморандумов о взаимопонимании.

Он отметил, что для увеличения объемов торговли между двумя странами в первую очередь важно лучше изучить взаимные возможности и сильные стороны.

"Азербайджан и Малайзия должны взаимно понимать свои преимущества и вызовы. Существует большой потенциал для расширения сотрудничества, особенно в сферах электронной коммерции, халяльной индустрии и логистики", - заявил он.

Глава MATRADE добавил, что важную роль в развитии этого сотрудничества играют встречи представителей частного сектора и государственная поддержка.