https://news.day.az/unusual/1841909.html Риелтор в Японии неожиданно стала звездой соцсетей - ВИДЕО В Японии видео с участием риелтора неожиданно превратилось в вирусный хит в социальных сетях после того, как девушка не смогла правильно отредактировать ролик, снятый с использованием хромакея (green screen).
Риелтор в Японии неожиданно стала звездой соцсетей - ВИДЕО
В Японии видео с участием риелтора неожиданно превратилось в вирусный хит в социальных сетях после того, как девушка не смогла правильно отредактировать ролик, снятый с использованием хромакея (green screen).
Как сообщает Day.Az, сотрудница агентства недвижимости готовила эффектное промо-видео для продажи квартиры и пригласила коллегу, который должен был выступать в кадре на фоне виртуального интерьера. Однако при монтаже она не разобралась, как корректно удалить человека в костюме, используемого для демонстрации эффекта, и в итоге опубликовала исходный вариант без изменений.
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