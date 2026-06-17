Риелтор в Японии неожиданно стала звездой соцсетей

В Японии видео с участием риелтора неожиданно превратилось в вирусный хит в социальных сетях после того, как девушка не смогла правильно отредактировать ролик, снятый с использованием хромакея (green screen).

Как сообщает Day.Az, сотрудница агентства недвижимости готовила эффектное промо-видео для продажи квартиры и пригласила коллегу, который должен был выступать в кадре на фоне виртуального интерьера. Однако при монтаже она не разобралась, как корректно удалить человека в костюме, используемого для демонстрации эффекта, и в итоге опубликовала исходный вариант без изменений.