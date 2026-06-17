Мартинес покинет сборную Португалии после ЧМ-2026

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес покинет свой пост после завершения чемпионата мира 2026 года независимо от результатов команды на турнире.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в соцсети X.

Мартинес уже решил не продлевать свой контракт, срок действия которого истекает после турнира. Специалист открыт для возвращения в английскую Премьер-лигу, но не исключает возможности работы в другой сборной.

Ранее тренер возглавлял "Суонси", "Уиган Атлетик", "Эвертон" и сборную Бельгии.

Чемпионат мира по футболу - 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.