Три азербайджанских боксера одержали победы на Кубке мира в Китае

В китайском городе Гуйян продолжается Кубок мира по боксу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, во второй день рейтингового турнира еще три спортсмена сборной Азербайджана одержали победы.

Амин Мамедзаде (55 кг) встретился на ринге с Паак Инг Хоном (Гонконг). Наш боксер разгромил соперника со счетом 5:0 (30:26, 30:25, 30:24, 30:25, 30:26). В 1/8 финала он сойдется в бою с Самандаром Олимовым (Узбекистан). Поединок состоится 17 июня.

Саидджамшид Джафаров (75 кг) также начал Кубок мира с уверенной победы - 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). В 1/4 финала он выяснит отношения с Мухаммадом Нурани (Иран). Этот бой запланирован на 19 июня.

Альфонсо Домингес (90 кг) поддержал победный настрой товарищей по команде. Наш чемпион мира в четвертьфинале выбил из турнира Кевина Лебовски (Германия) со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 29:28). Выходом в полуфинал Домингес обеспечил себе как минимум бронзовую медаль. На этой стадии он сойдется с Исааком Око (Англия).

Отметим, что Кубок мира завершится 21 июня.