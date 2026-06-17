https://news.day.az/culture/1841950.html Скончался Хабиль Гасымов Скончался ханенде (исполнитель мугама) Хабиль Гасымов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, Хабил Гасымов, являвшийся солистом Нахчыванской государственной филармонии, ушел из жизни накануне. Отметим, что Хабиль Гасымов сын покойного заслуженного артиста Гурбана Гасымова.
Скончался Хабиль Гасымов
Скончался ханенде (исполнитель мугама) Хабиль Гасымов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, Хабил Гасымов, являвшийся солистом Нахчыванской государственной филармонии, ушел из жизни накануне.
Отметим, что Хабиль Гасымов сын покойного заслуженного артиста Гурбана Гасымова. Известный мастер мугама Гурбан Гасымов (1944-2024) сыграл важную роль в развитии и популяризации нахчыванской школы мугама.
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